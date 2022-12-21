В Якутске закупят 15 автобусов для нового маршрута

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска закупят 15 новых автобусов. На их основе будет создан новый внутригородской автобусный маршрут. Открыть его планируется в следующем году.

«В 2022 году мы закупили в лизинг для ЯПАК 55 автобусов, еще 35 приобрели частные перевозчики, 10 машин вышли на межгород – в целом, 100 единиц техники. За один год, благодаря поддержке правительства и федерального центра, мы обновили автобусный парк больше, чем за 10 предыдущих лет», – отметил мэр Евгений Григорьев.

Глава города также добавил, что власти в этом году запустили новый маршрут №100, который стал популярен среди пассажиров. Поэтому мэрия планирует «наращивать присутствие муниципального перевозчика на внутригородских маршрутах», и в 2023 году откроет еще один магистральный маршрут.

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