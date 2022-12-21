Глава Якутии показал новогодние подарки для мобилизованных

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии показал посылки, которые отправятся мобилизованным якутянам на Новый год. По словам Айсена Николаева, первая партия подарков уже доехала до мобилизованных, проходящих подготовку в Бурятии.

«В состав подарков вошли продукты якутского производства - чаи, варенье, мед, тушенки из местной жеребятины и говядины, сыры и сладости», – перечислил Николаев.

По словам главы, 14 тонн подарков в ближайшее время прибудут в Донецкий опорный пункт. Оттуда посылки отправят непосредственно в зону СВО, в места, где проходят службу якутяне.

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