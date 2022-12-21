В ДТП со сгоревшим грузовиком в Якутии пострадали три человека

Фото: ГИБДД Якутии

В страшном ДТП на трассе «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе пострадали три человека. Видео с места аварии ранее появилось в соцсетях: на нем видно, что одна из машин, грузовик, загорелась после столкновения. В ГИБДД рассказали подробности происшествия и поспешили заверить, что погибших в аварии нет.

По словам полицейских, ЧП произошло в районе 15:00 на 89 километре «Колымы». Водитель «Тойоты Короллы Филдер» ехал в сторону Якутска, пошел на обгон и лоб в лоб столкнулся на встречке с грузовиком «ГАЗ-1721413». После столкновения грузовик перевернулся и загорелся, а иномарка вылетела в кювет.

В этот момент в салоне «Тойоты», помимо водителя, находились женщина и годовалый ребенок, в грузовике также был пассажир. Различные травмы получили водитель и пассажир «ГАЗа», а также женщина, сидевшая в иномарке. А вот ребенок серьезно не пострадал – его спасло детское кресло.

Сейчас ГИБДД проводит проверку происшествия. Уже установлено, что ни один из водителей не был пьян в момент аварии.

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