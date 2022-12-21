Видео: в Якутии на автодороге «Колыма» сгорела фура

Фото: скриншот видео

В якутских соцсетях и пабликах распространяется видео страшного ДТП — на трассе горит фура, большой столб дыма поднимается к небу, а рядом лежит легковушка со смятым в лепешку передом.

Как пишут в телеграм-канале «КримЯкутия», авария произошла на автодороге «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе между селами Тюнгюлю и Нуорагана. Другие детали не сообщаются.

Редакция «КП — Якутия» направила запрос в управление ГИБДД республики. Подробности будут опубликованы позже.

Фото: КримЯкутия

Фото: КримЯкутия

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