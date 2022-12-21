В четверг в Якутске «потеплеет» до -31 градуса

Фото: nesiditsa.ru

Днем 22 декабря в Якутске температура воздуха составит до -31 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-западный 1-4 м/с. Ночью -36-38°, днем -31-33°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -34 градуса, штиль.

Напомним, днем ранее в городе из-за низкой температуры объявили актированные дни для учеников 1-5 классов — синоптики зафиксировали -44 градуса и ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.