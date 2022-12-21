Якутянам — бойцам СВО подарят якутские ножи после возвращения на родину

Фото: ЯСИА

Лучшие кузнецы Якутии выкуют легендарные якутские ножи для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Эту инициативу выдвинул глава региона Айсен Николаев.

«Якутский нож для наших мужчин имеет большое значение. Это не только традиционный инструмент для охоты и использования в быту, а самый настоящий оберег своего хозяина. Чтобы поддержать боевой дух наших военнослужащих, предложил кузнецам выковать для них якутские ножи. Мастера с большим энтузиазмом принялись за дело», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что ножи подарят бойцам-якутянам, когда они вернутся на родную землю в знак большого уважения и гордости.

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