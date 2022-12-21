ЦУР Якутии выявил и опроверг более 150 фейков за два года

Фото: ЦУР Якутии

В 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории, сообщает ЦУР Якутии.

Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысяч, а число их упоминаний превысило 9,3 миллионов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в шесть раз.

Наиболее популярные фейки — это постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации. Более 60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю.

Отмечается, что в этом году ЦУР Якутии выявил более 100 фейков. По словам руководителя Центра Василия Десяткина, как правило фейки генерируются по актуальным и острым темам, волнующим население.

«В этом году большинство фейков касалось специальной военной операции. У любого фейка есть заказчик, который заинтересован в дестабилизации общества. В республике основным каналом распространения стал мессенджер WhatsApp», — отмечает Десяткин.

Фото: ЦУР Якутии

На площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» рассказали о способах противодействия распространению фейков и наращивании инфраструктуры для борьбы с ними.

К примеру, в этом году была запущена фактчекинговая платформа «Лапша Медиа», которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами. Она позволит пользователям, которые сталкиваются с фейками, возможность получить достоверные данные.

Отмечается, что с момента запуска платформы поступило более 85 тысяч запросов на проверку публикаций и сообщений.

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