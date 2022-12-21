Отключения воды и газа в Якутске на 21 декабря Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 21 декабря, по ряду адресов в Якутске запланировано прерывание подачи воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении холодного водоснабжения:

09.00 – 11.30 – ул. Каландаришвили, 21/1.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

09.30 – 11.30 – ул. Свердлова, 1.

13.30 – 15.30 – ул. Лонгинова, 70, 72/1, 42/5а, 42/2а.

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