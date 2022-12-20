В Якутии пообещали к концу 2023 года выдать жилье всем обманутым дольщикам

Фото: правительство Якутии

В Якутии к концу следующего года планируют выдать жилье всем обманутым дольщикам. Такую задачу поставил республиканский фонд защиты прав дольщиков.

«В Якутии ведется системная работа по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Защита прав обманутых дольщиков является для нас приоритетной задачей, исполнение которой ни в коем случае нельзя останавливать», — заявил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Всего планируется восстановить в правах 200 обманутых якутян. Сейчас для дольщиков строят четыре дома, два из них планируется закончить до конца этого года.

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