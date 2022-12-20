Владимир Путин присвоил звание народного учителя педагогу из Якутии

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Владимир Путин сегодня наградил учителя из Якутии Виктора Филипповича Потапова. Якутянин уже имеет звание заслуженного педагога республики и России, и сегодня Путин наградил его титулом народного учителя РФ.

«Будущее нашей страны - в руках педагогов. Еще раз поздравляю Учителя с большой буквы с присвоением высшего звания страны в области педагогики!», – написал Айсен Николаев.

Отметим, что Потапов с 1996 года работает учителем физики в Республиканском лицее. Сам педагог учился у народного учителя СССР Михаила Алексеева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.