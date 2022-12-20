Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 10:34

В Якутии раскрутят местный маркетплейс «Арктический торговый дом»

Его в тестовом режиме запустили этим летом
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: тг-канал Андрея Тарасенко

Фото: тг-канал Андрея Тарасенко

В Якутии запустят свой собственный региональный маркетплейс. Площадка получила название «Арктический торговый дом» – ее тестируют еще с июня этого года, а сегодня премьер Андрей Тарасенко поставил задачи по продвижению площадки.

Тарасенко заявил, что маркетплейс должен стать «единым окном» для закупок любой продукции, от еды до полезных ископаемых.

«В перспективе «Арктический торговый дом» позволит увеличить доступность инструментов финансового рынка для продвижения продукции местного производства, а также обеспечит приток налоговых поступлений в регион», – добавили в правительстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.