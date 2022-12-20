В Якутии раскрутят местный маркетплейс «Арктический торговый дом»

Фото: тг-канал Андрея Тарасенко

В Якутии запустят свой собственный региональный маркетплейс. Площадка получила название «Арктический торговый дом» – ее тестируют еще с июня этого года, а сегодня премьер Андрей Тарасенко поставил задачи по продвижению площадки.

Тарасенко заявил, что маркетплейс должен стать «единым окном» для закупок любой продукции, от еды до полезных ископаемых.

«В перспективе «Арктический торговый дом» позволит увеличить доступность инструментов финансового рынка для продвижения продукции местного производства, а также обеспечит приток налоговых поступлений в регион», – добавили в правительстве.

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