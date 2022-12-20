Прогноз погоды в Якутске на среду, 21 декабря

Фото: KP.RU

Днем 21 декабря в столице республики прогнозируется небольшой снег и туман, сообщают синоптики Якутского УГМС.

«Ночью без осадков, днем небольшой снег, туман, ветер северо-западный 1-4 м/с. Ночью -42-44°, днем -36-38°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксирован минус 41 градус, ветер 1 м/с.

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