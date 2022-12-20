В Якутске произошло аварийное отключение электроэнергии из-за спиленного дерева

Фото: Якутскэнерго

20 декабря в 10:40 в Якутске произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались жители и предприятия переулка Базовый, Окружной дороги и СОТ «Животновод».

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

Специалисты Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» приступили к восстановлению и обнаружили, что причиной отключения стало спиленное неизвестными лицами дерево. Ство упал прямо на провода и отключил 13 подстанций в районе Окружной дороги.

В 11.34 энергетики ввели в работу линию за исключением поврежденного участка.

Энергетики напоминают, что любые работы, осуществляемые в границах охранной зоны электроустановок, неукоснительно должны быть согласованы с предприятием-владельцем данной установки.

Такие работы влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Помните: при подобных авариях нарушители рискуют попасть под действие электрической дуги, погибнуть от удара током, а большое количество людей и предприятий.

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