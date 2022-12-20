В Якутске на улице Лермонтова сгорел грузовик

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20 декабря в 11:03 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля Исузу на улице Лермонтова, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Пожарная команда прибыла через шесть минут после вызова. К этому моменту грузовик горел открытым огнем. В результате возгорания повреждена кабина на площади 8 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Предположительная причина – короткое замыкание обогревательного прибора, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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