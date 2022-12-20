АЛРОСА собирается превысить план по добыче, выручке и чистой прибыли

Фото: Андрей СОРОКИН

Компания АЛРОСА превысит план по перечислению налогов в бюджет республики и федеральный бюджет. Об этом заявил 19 декабря генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов на рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности компании.

— Наша компания в Год Труда, объявленный в республике, продолжит активно заниматься и созданием новых вакансий, и программами обучения и подготовки кадров. Только в этом году компания АЛРОСА трудоустроила за девять месяцев текущего года свыше двух тысяч сотрудников, которые зарегистрированы на территории республики. В следующем году мы планируем дополнительно создать под рост наших работ и инвестиционной программы две тысячи новых вакансий, преимущественно для жителей Якутии, — отметил Иванов.

Глава Якутии подчеркнул, что АЛРОСА остается основным бюджетообразующим предприятием в Якутии.

— В ВРП республики вклад компании составляет 10 %. Это говорит от том, что основная часть налоговых поступлений АЛРОСА, её львиная доля остается на территории нашей республики в государственном бюджете Якутии и бюджете её муниципальных образований, — сказал Николаев.

Иванов добавил, что несмотря на все вызовы этого года, финансовые результаты деятельности компании превзойдут прогнозы, которые обсуждались год назад.

— По добыче компания перевыполнит план. Мы идем сейчас в диапазоне 35,5 миллионов карат. Показатели выручки и чистой прибыли будут превышены. Превышен будет и план по перечислению налогов в бюджет республики и федеральный бюджет, — сообщил гендиректор компании.

Иванов также сообщил, что компания выполняет и перевыполняет все свои социальные обязательства. Это не только коллективные договоры, но и инвестиции в образование и здравоохранение, работа с Целевым фоном будущих поколений Якутии.

С 2010 по 2021 год АЛРОСА направила в экономику Якутии более триллиона рублей, из которых свыше 100 миллиардов рублей пришлось на социальные инвестиции.

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