Гендиректор дорожного предприятия в Якутии обвиняется в уклонении от налогов на 19 миллионов рублей

Фото: прокуратура Якутии

Генеральный директор открытого акционерного общества «Дороги Усть-Алдана» предстанет перед судом за уклонение от налогов, сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

По данным «КП - Якутия», речь идет о бывшем директоре Петре Колодезникове.

По данным ведомств, гендиректор в июле 2021 года внес заведомо ложные сведения в уточненные налоговые декларации. Чтобы уклониться от налогов на добавленную стоимость он не включил в налоговую базу выручку от выполненных работ. Сумма неуплаченного налога составила более 19 миллионов рублей.

Дело отправлено в суд. Кроме того, в ходе следствия наложен арест на имущество организации в размере эквивалентном неуплаченной сумме налога.

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