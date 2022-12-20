11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовой бригады из Бурятии поблагодарила за помощь главу Якутии Айсена Николаева

Фото: Андрей СОРОКИН

Главу Якутии Айсена Николаева и правительство республики поблагодарило командование личного состава 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, находящейся в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Слова приветствия гвардии подполковника Ласкова и подарок десантников — тельняшку и берет передал первый зампред Дмитрий Садовников.

«От лица командования личного состава 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выражаю вам и Правительству Республики Саха (Якутия) огромную благодарность за помощь оказанную вами в это столь нелегкое для всех нас время. Приятно осознавать, что есть такие люди как вы, которым поистине небезразлична судьба нашего Отечества», — говорится в приветственном адресе.

Ранее председатель оперативного штаба республики по дополнительному оснащению и экипировке мобилизованных из региона Дмитрий Садовников по распоряжению главы Якутии на прошлой неделе работал в Республике Бурятия, где посетил воинскую часть.

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