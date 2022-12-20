Прокуратура Якутии внесла предписание администрации Сунтарского района об отлове собак

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Прокуратура Сунтарского района провела проверку по сообщениям о скоплении стай собак на территории села Сунтар, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Выяснилось, что в этом году на территории района зарегистрировано 20 сообщений о нападении безнадзорных животных на людей.

«При этом администрацией Сунтарского наслега в нарушения требований закона отлов собак без владельцев надлежаще не организован», — говорится в сообщении.

Прокуратура внесла главе муниципалитета представление. По результатам его рассмотрения были организованы работы по надлежащему исполнению требований законодательства об ответственном обращении с бездомными животными.

В 2022 году по искам прокуратуры района в интересах 5 несовершеннолетних с администрации наслега взыскана компенсация морального вреда, причиненного нападением безнадзорных собак. Общая сумма составила 260 тысяч рублей.

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