В Якутии выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 20 декабря в Якутии зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 61 случай, в Среднеколымском районе — 6 случаев, в Хангаласском районе — 5 случаев, в Намском, Нюрбинском, Чурапчинском районах — по 3 случая, в Жиганском, Оленекском районах — по 2 случая, в Алданском, Верхневилюйском, Горном, Сунтарском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 726 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 693 648 тестов.

За последние сутки госпитализировано 10 человек, выздоровело 112 человек. Лечение в стационарах получают 10,3% больных, в амбулаторных условиях — 89,7%. Из 160 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 29,4%.

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