В Якутии открыли продажу субсидированных билетов по арктическим маршрутам

Фото: АК Полярные авиалинии

С 20 декабря в республике открылась продажа субсидированных авиабилетов по 14 арктическим маршрутам, сообщает Минтранс Якутии.

Тарифы действуют на период действия зимнего расписания полетов 2023 года. Стоимость билетов сохранена на уровне прошлого года. Рейсы выполняются из Якутска.

Перечень субсидированных рейсов

— Батагай: 9 100 руб.

— Депутатский: 11 000 руб.

—Зырянка – 11 900 руб.

— Саскылах – 14 600 руб.

— Среднеколымск – 13 600 руб.

— Тикси – 11 800 руб.

— Оленек – 11 000 руб.

— Среднеколымск (Черский) – 13 600 руб.

— Белая Гора – 13 100 руб.

— Мома – 9 900 руб.

— Усть-Куйга – 10 500 руб.

— Саккырыр – 9 200 руб.

— Жиганск – 8 800 руб.

— Чокурдах – 12 700 руб.

Кто может купить субсидированные билеты?

— гражданин РФ по маршрутам из/в арктического населённого пункта в соответствии с его регистрацией по месту жительства;

— участники программ «Земский доктор/фельдшер», «Земский учитель», а также региональной программы по предоставлению жилья учителям и медработникам, работающие в арктических районах республики.

Отмечается, что субсидированными билетами не могут воспользоваться командированные работники, которые приобретают билеты счет средств бюджета.

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