«АЛРОСА» в этом году превысит прогнозы по добыче алмазов в Якутии

Фото: правительство Якутии

Финансовые результаты «АЛРОСА» в этом году превзойдут прошлогодние прогнозы. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Иванов. По его словам, сейчас по добыче компания идет в диапазоне в 35 миллионов карат.

«Безусловно, ряд сложностей есть. Мы сейчас в более бережливом режиме осуществляем работы, занимаемся импортозамещением по технике. При этом, все социальные обязательства компания выполняет и перевыполняет. Превышен план по перечислению налогов в федеральных и республиканский бюджеты», — отметил Иванов.

Глава Якутии Айсен Николаев также отметил, что «АЛРОСА» остается основным бюджетообразующим предприятием Якутии. По его словам, несмотря на все трудности, в следующем году поступления от компании составят порядка трети всего госбюджета республики.

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