В Якутии местный житель зарезал ножом собственного брата

Фото: СК Якутии

В Якутии задержали мужчину, который зарезал родного брата. Убийство произошло в минувшие выходные в Мирном – там родственники распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и один из братьев схватился за нож.

Мужчина нанес родственнику множество ударов в шею. От полученных ран его брат скончался на месте. На вызов приехали правоохранители и задержали якутянина.

В СК сообщили, что против 36-летнего мужчины было заведено дело об убийстве. Подозреваемый задержан, сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, но особых сомнений в вине якутянина нет.

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