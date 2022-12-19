Прогноз погоды в Якутске на вторник, 20 декабря

Фото: аэропорт Якутска

Днем 20 декабря в Якутске температура воздуха составит до -37 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, утром и днем местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Ночью -40-42°, днем -37-39°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -39 градусов, ветер северо-восточный 1 м/с.

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