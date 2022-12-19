Уровень ВРП в Якутии за четыре года вырос на 23%

Фото: Андрей СОРОКИН

По прогнозам объем валового регионального продукта (ВРП) в Якутии в 2022 году составит 1,82 триллиона рублей, что на 23% больше показателей 2018 года (1,12 триллиона рублей).

Об этом в своем Послании 19 декабря заявил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, республика является лидером по совокупному объему ВРП Дальнего Востока — регион формирует 22%.

— Республика набрала впечатляющие темпы экономического роста, и сегодня по праву является локомотивом опережающего развития Дальнего Востока. Мы лидируем в Дальневосточном федеральном округе с объемом валового регионального продукта в 1 трлн 622 млрд рублей за 2021 год. В этом году рост ВРП оценивается на уровне не менее 8%, — отметил руководитель республики.

Росту ВРП способствует и промышленный сектор. За 10 месяцев 2022 года промышленный рост составил 12,5%. И это тоже выводит Якутию на 1-е место на Дальнем Востоке.

А где промышленный рост, там и повышение доходов. Если сравнивать 2018 и 2022 год, то в этом году доходы составили 272,9 миллиарда рублей, что на 64,3 миллиарда рублей больше по сравнению с первоначальным бюджетом четырехлетней давности.

Кроме того, Якутия уже четвертый год подряд обновляет исторические максимумы добычи угля, нефти, газа и золота — по итогам 2022 года планируется добыть 40,7 миллионов тонн угля, 18 миллионов тонн нефти, 18,6 миллиарда кубометров газа и 43 тонны золота. По этим показателям Якутия стабильно входит в пятерку регионов-лидеров страны.

Какие крупные проекты ожидаются в ближайшие годы?

— строительство компанией АЛРОСА алмазного рудника «Мир Глубокий» в Мирном.

— новый Кючусский горнопромышленный кластер, где планируется ежегодно добывать 10 тонн золота и 5 тысяч тонн олова.

— строительство компанией «Эльгауголь» Тихоокенской железной дороги к Охотскому морю с морским портом в Хабаровском крае.

— Разработка новых месторождений: Сиваглинского железнорудного в Нерюнгринском районе, серебра «Вертикальное» в Кобяйском улусе, Алданского промышленного кластера на базе месторождений железной руды, золота, урана и апатитов.

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