Новые меры поддержки предпринимателей предложили в Якутии

Фото: yakutia-daily.ru

На ежегодном послании государственному собранию Ил Тумэн глава Якутии Айсен Николаев предложил новые меры поддержки предпринимателей республики.

Так, к примеру, он поручил сократить «путь инвестора» от подачи заявки до регистрации объекта недвижимости не менее чем на 35% — на 260 дней. Для этого в кратчайшие сроки должны запустить единый портал по автоматизации услуг техприсоединения.

Также, по словам Айсена Николаева, важнейшей задачей остается налаживание системы закупок у малого бизнеса и агропромышленного комплекса, расширение поддержки предпринимателей в сельской местности. Для этого правительство совместно с Ил Тумэном должно разработать и принять закон о территориях развития местного производства. По плану, уже в следующем году этот механизм должен заработать.

В качестве пилотной территории была предложена «Долина Эркээни», с проектами в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и туризме. Также рассматриваются проекты в Намском, Горном, Мегино-Кангаласском улусах. Новый механизм поддержки местного производства должен заработать в Арктике в традиционных отраслях — рыболовстве, оленеводстве.

Кроме того, руководитель региона установил критерий эффективности для каждого члена правительства по заключению долгосрочных контрактов с представителями малого бизнеса.

Отмечается, что в регионе число занятых в сфере предпринимательства с учетом самозанятых увеличилось более чем на треть за последние четыре года — до 127 тысяч человек. Это четверть всех занятых в экономике республики.

Якутия входит в топ-10 лучших регионов страны по этому показателю.

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