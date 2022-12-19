2023 год в Якутии объявлен Годом труда

Фото: пресс-служба АГиП

Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании объявил 2023 год в Якутии Годом труда.

Он учредил 50 ежегодных премий по 250 тысяч рублей за высокие трудовые результаты.

По его словам, основной целью Года Труда станет укрепление в обществе «отношения к труду как благу» и повышение престижа труда.

— Призываю поднять широкое общественное движение по всей республике с вовлечением всех предприятий и организаций, направленное на чествование лучших тружеников. Считаю необходимым учредить 50 ежегодных премий Главы республики по 250 тысяч рублей. Подведение итогов мы проведем к 1 мая, к празднику Весны и Труда, — сказал Ил Дархан.

По его словам, особое внимание необходимо направить на волонтерский труд, развитие механизма мотивации молодых кадров через участие в конкурсах «Молодые профессионалы» с последующим трудоустройством, а также организацию стажировок на передовых предприятиях республики и страны.

Также он поручил правительству продолжить работу по повышение оплату труда работников бюджетной сферы и принять решение по индексации заработной платы тех категорий работников, которые ранее не вошли в указ, не меньше роста МРОТ.

Николаев подчеркнул, что в дифференциации зарплат внутри предприятий и организаций должна главенствовать справедливость, и дал поручение по усилению контроля системы оплаты труда в государственных учреждениях, в компаниях с участием республики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.