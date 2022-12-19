В 2023 году на ремонт дворов в Якутске направят 450 миллионов рублей

Фото: eyge.letoyakutia.ru

На ремонт дворов в столице Якутии будет предусмотрено 300 миллионов рублей в региональном и муниципальном бюджетах, сообщил в своем ежегодном послании Айсен Николаев. Также на эти цели будет выделено еще 150 будет по программе «1000 дворов».

Он призвал администрацию Якутска использовать эту рекордную сумму максимально эффективно.

– Надо навести порядок после ремонта улиц, существенно повысить качество очистки города, его благоустройства и санитарного состояния. Качество возводимых объектов должно быть на высоком уровне, – сказал Айсен Николаев.

Руководитель республики призвал усилить авторский надзор, технический контроль за каждым проектом, даже самой небольшой площадки или двора, сказал он обращаясь уже к представителям всех муниципалитетов Якутии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.