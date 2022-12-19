«Увеличить и расширить товарное производство». Какие меры глава Якутии поручил предпринять для поддержки сельского хозяйства

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Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании 19 декабря упрекнул Минсельхоз республики в низких темпах роста, несмотря на постоянный рост господдержки.

По его словам, объем валовой продукции сельского хозяйства растет не так как ожидалось: с 2018 года всего лишь на 8%. Темпы роста самообеспеченности своими продуктами также остаются без большой динамики.

«Нет никакой инициативы, а есть только заинтересованность в получении финансов»

Николае обратил внимание, что растущий спрос и растущие цены говорят о большой емкости продовольственного рынка, который нужно максимально насыщать местной продукцией.

— Минсельхоз республики сегодня должен действовать как штаб обеспечения продовольственной безопасности. Вместо этого он никак не может отойти от застарелого принципа работы, которая сводится к распределению финансовых средств. Причем без связи эффективности субсидий с реальным производством продукции, — отметил Николаев.

Он также подчеркнул, что аналогичная работа идет и на муниципальном уровне.

— Порой бывает такое впечатление, что нет никакой инициативы, а есть только заинтересованность в получении финансов. Отсутствие инициативы в принятии управленческих решений видно даже на примере кормозаготовок, когда любая аномалия погоды, будь то засуха или дождь, всегда ведет к парализации организации сельхозработ. Так и получается, что денег все больше, а результата в виде качественных продуктов по приемлемым ценам на столах якутян, к сожалению, нет, — констатировал Ил Дархан.

Какие меры предприняты?

Он поручил правительству республики, Минсельхозу, сельхозтоваропроизводителям увеличить товарное производство, причем не только с точки зрения объемов производства, но и расширения ассортимента продукции.

Также Агентству привлечения инвестиций и поддержки экспорта поручено обеспечить запуск сельскохозяйственных проектов нового технологического уровня с выходом продукции в промышленных объемах уже в 2023-2024 годах.

— Считаю необходимым поддержать развитие скороспелых отраслей. Для этого прошу предусмотреть займы сельхозтоваропроизводителям и частным лицам через Фонд поддержки АПК на разведение скороспелой живности, — сказал глава республики.

Напомним, что финансирование сельского хозяйства в Якутии увеличилось с 10,5 миллиарда рублей в 2018 году до беспрецедентных 14,2 миллиарда рублей на 2023 год.

Кроме того, увеличилось субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Личным подсобным хозяйствам в виде субсидий на маточное поголовье напрямую направлено 1,3 миллиарда рублей.

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