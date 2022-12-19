Айсен Николаев учредил премию главы Якутии в 100 тысяч рублей педагогам и наставникам

Фото: ЯСИА

В понедельник, 19 декабря, Айсен Николаев во время своего ежегодного послания государственному собранию Ил Тумэн объявил об учреждении премии главы Якутии в 100 тысяч рублей педагогам и наставникам.

Данное решение связано с объявлением президентом России Владимиром Путиным 2023 года Годом педагога и наставника.

«2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В этом решении главы государства отражено признание значимости статуса педагога, преемственности и традиций российского образования. В поддержку года, объявленного президентом, я учреждаю премию главы Республики Саха (Якутия) в размере 100 тысяч рублей», — сообщил руководитель региона.

Данную премию получат 36 человек. Выбирать их будут сами жители муниципальных районов и городских округов.

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