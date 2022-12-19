Айсен Николаев: К 2024 году более 10 объектов Якутии должны войти в федеральную программу туристического кешбэка

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У Якутии большой потенциал развития туристической отрасли, уверен глава республики Айсен Николаев. В своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) он обозначил новые задачи в этой сфере.

– Недавно обсудили вопросы развитие туристической отрасли с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Потенциал у нас огромный, но нужен ощутимый прорыв по созданию туристической инфраструктуры, это касается как крупных проектов строительства гостиниц, аэропортов, так и создания туристических маршрутов, – сказал лидер Якутии.

Он поднял тему низкого качества сервиса и предоставляемых услуг. Глава региона поручил министерству предпринимательства определить стандарты единые индустрии гостеприимства и развернуть массовое обучение предпринимателей.

Перед отраслью он поставил задачу добиться включения в федеральную программу «Туристического кешбэка «Мир» 10 объектов гостинично-туристического комплекса Якутии.

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