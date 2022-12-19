Все вырученные средства с Бала чемпионов-2022 Якутия направит в поддержку мобилизованных в зону СВО

Фото: Минспорт Якутии

Традиционный Бал чемпионов, на котором чествуют самых успешных спортсменов, состоится в Якутске в культурном центре «Сергеляхские огни» 23 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

На торжественной церемонии объявят 10 лучших спортсменов Якутии по итогам 2022 года. Победителей определит экспертная комиссия, в составе которой будут представители Министерства по физической культуре и спорту республики, ветераны спорта, общественные деятели и журналисты. Отдельное награждение проведут Минобрнауки среди детей и Ассоциация по национальным видам спорта и народным играм «Сахаада-спорт».

Билеты на «Бал чемпионов-2022» уже в продаже в кассах КЦ «Сергеляхские огни» и Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, а также на сайте «Сахаконцерт». Отмечается. что все вырученные средства с продажи билетов будут направлены на поддержку мобилизованным и добровольцам проходящих службу в местах проведения специальной военной операции.

Фото: Минспорт Якутии

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