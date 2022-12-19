Цветочный магазин на улице Дзержинского в Якутске ограбили

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Вечером в дежурную часть полиции Якутска поступило сообщение об ограблении цветочного магазина на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

По информации «КП — Якутия», речь идет о магазине на улице Дзержинского, 41/2.

Флорист рассказала, что к ним в бутик зашел пьяный мужчина. Он начал угрожать и потребовал у нее деньги. Напуганная женщина отдала ему 1000 рублей.

Грабителя сумма удовлетворила. Он забрал деньги, покинул помещение и скрылся в тумане.

Наводку передали все наружным службам. И вскоре по горячим следам на улице Федора Попова задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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