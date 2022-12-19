В Якутске заболеваемость ОРВИ среди детей ниже критического значения

Фото: Дворец детского творчества в Якутске

Праздничным утренникам для детей Якутска быть! Комиссия по эпидемиологической ситуации зафиксировала, что заболеваемость среди детей существенно ниже критического значения. Об этом сообщила начальник Управления образования Якутска Мария Петрова.

Сейчас в столице республики простудными заболеваниями болеют в основном взрослые, отметила она. Это значит, что нет угрозы срыва новогодних празднико, до которых осталось всего 2 недели.

– Большое спасибо родителям, педиатрам, педагогам и руководителям образовательных учреждений за активное участие в прививочной кампании Для большинства учащихся наступает итоговая неделя учебного полугодия, во Дворце детства идут последние приготовления к утренникам, которые пройдут в очном формате впервые за 3 года, – отметила начальница Управления образования.

Во Дворце детства подготовили путешествие в страну Волшебию для всех первоклассников Якутска и детей участников СВО.

Ранее в столице отменили запуск новогоднего фейерверка.

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