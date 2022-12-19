В Якутии обнаружено 102 новых случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутии на 19 декабря выявлено 102 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Отметим, что на выходных статистика не публиковалась.

В Якутске зарегистрировано 58 случаев, в Хангаласском, Чурапчинском, Нюрбинском, Кобяйском, Алданском, Среднеколымском, Сунтарском, Усть-Янском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Усть-Майском районах – от 1 до 10 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 645 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 692 922 теста.

Госпитализировано 7 человек, выздоровел 81 человек.

Первым компонентом привиты 704 408 человек, или 98,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 192 397 человек, или 75,7% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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