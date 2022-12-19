Перевернувшаяся машина скорой помощи в Нюрбинском районе не была оборудована ремнями безопасности

Фото: прокуратура Якутии

Завершилась проверка по факту ДТП с участием кареты скорой помощи Малыкайской врачебной амбулатории в Нюрбинском районе, сообщает прокуратура Якутии.

Водитель УАЗа-санитарки не справился с управлением и перевернулся на трассе между городом Нюрба и селом Малыкай 23 ноября 2022 года. Четыре пассажира с переломами и ушибами были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель серьезных травм не получил. Отмечалось, что данный участок дороги считается крайне опасным.

Прокуратура установила, что пассажиры в салоне авто, не были пристегнуты ремнями безопасности, так как часть сидений вообще не была ими оборудована. Кроме того, автомобиль не имеет действующего страхового полиса ОСАГО.

Прокуратура внесла руководителю Нюрбинской центральной районной больницы представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

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