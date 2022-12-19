Отключения света, тепла и газа в Якутска на 19 декабря

Фото: punkt-a.info

В понедельник, 19 декабря, в ряде районов Якутска прервется подача электроэнергии, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Кирсанова, ул. 1 База, Сергеляхское шоссе, 10, 6, км. частично, СОТ "Кустук", Старопокровский тракт, 9 км, пер. Хоринский, 202 мкрн., коттеджи 11/1, 12/2, ДСК «Авиатор», ул. Б. Чижика, 33а, 33/1, ул. Бекетова, ул. Степная, ул. Мицкевича, ул. Луговая, ул. Костюшко-Валюжанич.

10.00 – 11.00 - ул. Чернышевского, 26-36, ул. Крупской, 1-7/3, ул. Строда, 2/4-2/6.

10.00 – 12.00 - Сергеляхское шоссе, 4 км, 5 км (частично), переулок Зодчий, 6-8, ул. Красильникова, 2/1-11/3.

13.30 – 16.00 – ул. Коммунаров, 1-40, пер. Маганский, 1-31, ул. Халтурина, 37-63, ул. Строителей, 15-39, ул. К. Цеткин, 4 с др., ул. Рыдзинского, 1-6, ул. Суворова, 1-31, ул. 8 Марта, 10-52.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении теплоснабжения:

09.30 – 13.00 – 203 мкрн., корпус 12а.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 – 11.30 - ГРПШ - 75, Произ. База ИП Алексеев А.П., ООО Амк - Строймонтаж, ИП Алферов, ИП Лихачев, ИП Черепатый по Покровскому тракту 5, 6 км.

14.30 – 16.30 - р-н Сайсар с отключением ул. Лонгинова, 70, 72/1, 42/5а, 42/2а, ул. Ново-Карьерная, 22/9, ГРП 173.

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