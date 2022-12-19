2023 год Якутск встретит без новогоднего фейерверка

Фото: News.Ykt.Ru

В новогоднюю ночь многие жители Якутска любят приходить на площади Ленина, чтобы полюбоваться фейерверком, но не в этот раз.

Об отказе от запуска фейерверков сообщил мэр города Евгений Григорьев во время еженедельной общегородской планерки. Также он распорядился провести меры по профилактике и предостережению возникновения ЧС в новогодние каникулы.

Ранее правительство Якутии отказалось проводить новогодние корпоративы и массовые мероприятия в общественных местах. Исключения составят только праздники для детей, их никто не отменял.

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