В Нюрбинском районе завершились досрочные выборы глав двух сельских поселений

Фото: ЦИК Якутии

В 20:00 закрылись избирательные участки в Бордонском наслеге и Хорулинском наслегах, где проходили досрочные выборы на должности глав местных администраций, сообщает ЦИК Якутии.

Сразу после завершения голосования члены участковых комиссий приступили к подсчету бюллетеней. За этой процедурой следят наблюдатели от Общественной палаты Якутии.

Отмечалось, что на 18:00 явка составляла 44,96% избирателей в Бордонском наслеге и в Хорулинском наслеге - 51,44%. Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нюрбинском районе стартовали досрочные выборы глав двух сельских поселений

Голосование проходит в Бордонском и Хорулинском наслегах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.