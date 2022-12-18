Жительница Алданского района взяла 60 тысяч рублей в кредит и отдала мошенникам

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Мошенники убедили 49-летнюю якутянку оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», сообщает пресс-служба отдела МВД по Алданскому району.

Женщине позвонили с неизвестного номера, незнакомка представилась следователем и рассказала, что преступники пытаются взять кредит на ее имя. Якобы правоохранительница настояла на том, что надо опередить мошенников, а именно взять «встречный» заем у банка и перевести денежные средства на «безопасный счет».

Встревоженную якутянку перевели на лжесотрудника банка. По его указанию женнщина оформила кредит на 63 700 рублей. Всю сумму она направила на продиктованный мошенником счет. Ей пообещали перезвонить через пару дней для возврата денег, но больше на связь никто не выходил.

Потерпевшая пояснила, что слышала о подобной мошеннической схеме, но в силу своей доверчивости и невнимательности попалась на их обман.

Полицейские советуют не терять бдительности, разговаривая с незнакомцами, не переводить деньги на «безопасные» счета, не сообщать реквизиты своих банковских карт и пароли к ним третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам.

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