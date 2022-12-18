Глава Якутии Айсен Николаев выступит с ежегодным посланием 19 декабря

Фото: sakhaparliament.ru

Глава Якутии Айсен Николаев выступит с ежегодным посланием Государственному собранию (Ил Тумэн) 19 декабря в 12:00 часов, сообщает пресс-служба республики.

Традиционно в послании обозначается основные направления развития региона. Зачитываться оно будет в Зале Республики в присутствии сенаторов России и депутатов Государственной Думы от Якутии, народных депутатов республики, членов правительства и многих других политических и общественных деятелей.

Прямую трансляцию будут вести телевизионные каналы НВК «Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим» и «Радио России».

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