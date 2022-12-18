Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 19 декабря

Фото: KP.RU

В первый рабочий день, 19 декабря, синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимается выше отметки в минус 40 градусов.

– Вечером туман, утром умеренный, днём небольшой снег, ветер переменный 1-4 м/с. Ночью -41-43°, днем -34-36°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

В воскресенье, 18 декабря, в Якутске было зафиксировано 46 градусов мороза.

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