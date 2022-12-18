В Нюрбинском районе стартовали досрочные выборы глав двух сельских поселений

Досрочные выборы глав наслегов стартовали в Нюрбинском районе. Фото: ЦИК Якутии

В воскресенье, 18 декабря, в 8:00 утра открылись участки для голосования в двух селах Нюрбинского района. Досрочные выборы главы проходят в Бордонском и Хорулинском наслегах, сообщает ЦИК Якутии.

Контроль за ходом голосования ведут наблюдатели, назначенные Общественной палатой Якутии. Члены участковых комиссий и участники избирательного процесса обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Явка на досрочных выборах главы Бордонского наслега и главы Хорулинского наслега на 10 часов утра составила, соответственно, 4,53% и 4,80% включенных в списки избирателей.

Первым в Бордонском наслеге проголосовал охранник детской школы искусств Андрей Галактионов. По традиции ему вручили памятный сувенир. Фото: ЦИК Якутии

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