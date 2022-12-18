В Якутии открыли культурно-спортивный комплекс и детский сад

Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

Два новых социально значимых объекта открылись ввели в Верхневилюйском районе по программе комплексного развития сельских территорий, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Программа комплексного развития сельских территорий – это прекрасная возможность благоустроить сельские населенные пункты и повысить качество жизни, отметил вице-премьер правительства республики Михаил Никифоров.

Детский сад в селе Харбала спроектирован для двух групп на 17 и 18 мест. Здание включает в себя физкультурно-музыкальный зал, кухню, медицинский и процедурный кабинеты, служебно-бытовые помещения. На строительство детского сада на 35 мест в селе Харбала из бюджета было выделено 110,61 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 106,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

Культурно-спортивный комплекс в селе Кырыкый – это двухэтажное здание общей площадью 760,34 кв метров. Здесь расположились зал для спортивных и оздоровительных мероприятий, а также административные помещения. На строительство объекта из бюджета выделены 89,71 млн рублей, из них федеральные средства – 79,47 млн рублей.

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