Вторую многотопливную автозаправочную станцию запустили в Якутии

Фото: телеграм-канал главы Якутии

В субботу, 17 декабря, в городе Ленске запустили в работу вторую в республике многотопливную автозаправочную станцию, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«В Ленске сосредоточен важный логистический узел по доставке грузов в Западную Якутию. Поэтому многотопливная заправка здесь будет востребована», — написал он.

Руководитель региона отметил, что, кроме муниципального транспорта и личных автомобилей граждан, на АЗС будет заправляться техника «Алмаздортранса».

Первую многотопливную автозаправочную станцию «Саханефтегазсбыт» открыл в августе 2021 года. Она находится в Якутске по адресу: Хатынг-Юряхское шоссе, 4 км, 8А.

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