Ночью в Якутске температура упадет до -50 градусов

Фото: ЯСИА

В ночь на воскресенье, 18 декабря, температура в Якутске понизится до -50 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с. Ночью -48-50°, днем -39-41°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -45 градусов, штиль.

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