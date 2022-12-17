В Якутии более 30 участников СВО прошли реабилитацию

Фото: ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ»

31 участник специальной военной операции из Якутии прошел реабилитацию, сообщила 16 декабря в ходе брифинга министр труда и социального развития республики Елена Волкова.

Реабилитационную помощь военнослужащим оказывают в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов и других социальных учреждениях.

«Такая социальная программа включает в себя набор медицинских услуг, начиная с консультации и лечения врача-реабилитолога, нейропсихолога, поддержку психолога, включены физиотерапевтические услуги и лечебный массаж», — рассказала Елена Волкова.

Министр также отметила, что большое внимание уделяют вопросам профессиональной переориентации участников СВО, поиска работы. Так, переподготовку планируют вести на базе техникума-интерната для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Кроме того, будут подключены управления социальной защиты, в частности, по линии социальных контрактов. Это три направления: поиск работы, содействие созданию собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства. При этом в этап поиска работы включены обучение, стажировки у работодателей», — добавила она.

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