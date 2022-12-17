Видео из очага пожара: в Якутии росгвардейцы спасли от огня гараж с машинами

Фото: SakhaPress

В Олекминске наряд Росгвардии спас от огня арочный гараж и три единицы техники, сообщает издание SakhaPress.

Вечером в пятницу, 16 декабря, парни патрулировали улицу Карла Миллера, как вдруг заметили возгорание гаража на территории одного из предприятий. Они тут же ринулись на место происшествия и передали дежурному пульта централизованной охраны, тот вызвал пожарных.

Пока огнеборцы ехали, росгвардейцы приняли меры к первичному тушению возгорания, чтобы не допустить распространения открытого пламени.

Прибывшие пожарные окончательно потушили огонь.

Благодаря оперативным действиям мужчин спасены два автобуса ПАЗ и один погрузчик.

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