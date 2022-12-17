При пожаре в жилом доме в Чокурдахе Якутии погиб ребенок

Фото: МЧС Якутии

В пятницу, 16 декабря, при пожаре в одноэтажном доме в поселке Чокурдах Аллаиховского района погиб ребенок 2014 г.р., сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Сообщение о возгорании в доме на улице Русское Устье поступило в дежурную часть в 19:28. Пожарные прибыли через четыре минуты. К тому моменту одна квартира горела открытым огнем.

В ходе разведки в квартире был обнаружен восьмилетний ребенок без признаков жизни.

Площадь пожара составила 100 кв.м. Причина и виновное лицо устанавливаются.

На тушении работали 16 человек личного состава, были привлечены три единицы техники.

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