В Якутии мошенники начали обманывать водителей с помощью приложения такси

Фото: МВД Якутии

В Якутске аферисты начали разводить на деньги водителей такси. Для этого они пользуются приложением заказа машины – как рассказали в полиции, один из таксистов лишился ста тысяч рублей.

Жертвой мошенников стал 45-летний водитель одной из городских служб. Он принял заказ от гостиницы до аэропорта за тысячу рублей, и вскоре ему позвонил неизвестный человек, который представился администратором отеля. «Администратор» сообщил, что в такси якобы будет ехать «важная персона», поэтому в машине должно быть чисто и не накурено.

За соблюдение этих условий таксисту пообещали щедрые чаевые – «администратор» попросил номер карты для оплаты, и таксист дал данные карты своей супруге. В свою очередь, женщина послушно продиктовала мошенникам коды из СМСок, которые прислал банк, мошенникам, и 101 тысяча рублей утекла со счета супругов.

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