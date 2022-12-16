В Якутии откроют тренировочный комплекс для подготовки снайперов

Фото: правительство Якутии

В Якутии начнут тренировать профессиональных военных снайперов. Для этого планируется в следующем году построить учебно-тренировочный комплекс военно-патриотического воспитания. Проект одобрил полпред президента Юрий Трутнев.

«Якутия славилась своими снайперами, Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Мы ими гордимся, ими гордится вся Якутия. Уверен в том, что создание здесь современного комплекса для высокоточной стрельбы поможет нам готовить бойцов высокого класса и защищать Родину», – отметил Трутнев.

Основной задачей станет подготовка стрелков, способных поражать цели на дальних и сверхдальних дистанциях. Для этого будут проходить стрельбы из разных видов оружия на открытом полигоне и закрытом тире. Инструкторов наберут из числа бывших снайперов.

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